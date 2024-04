Il pugno di Calabria e la rissa furibonda | cosa è successo nei minuti di recupero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) È finita come peggio non si poteva. Per il Milan ovviamente, che ha perso il sesto derby di fila, in casa, ha regalato il ventesimo Scudetto all'Inter, quello della seconda stella e, come se non bastasse, nel finale di partita la squadra ha sfogato male tutto il nervosismo che aveva a fior di pelle dopo una settimana tra le più negative della sua storia. Prima Theo Hernandez si è scagliato contro Denzel Dumfries, al 94' i due si sono a lungo presi per il collo e i rispettivi compagni di squadra hanno dovuto faticare molto per dividerli. L'arbitro, il giovane Andrea Colombo della sezione di Como, ha avuto personalità e li ha mandati subito a fare la doccia, con l'interista che aveva il colletto della maglia visibilmente alterato. Dagli spalti sono piovuti insulti e improperi all'indirizzo di entrambi, ma, nonostante fosse il Milan a giocare in casa, è stato il difensore francese a ...