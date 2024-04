Il prosssimo Napoli e Kvara…E Del Genio…

(Di martedì 23 aprile 2024) Nelche verrà ci sarà Kvaratskhelia? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Kvaratskhelia vuole essere il calciatore più pagato della rosa del. Il rinnovo del calciatore georgiano è uno degli argomenti più importanti delche però ha prima la priorità di definire la guida tecnica della prossima stagione”. Il georgiano delchiede… “Kvara chiede un ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Possibile una fuga da Castel Volturno. I calciatori pronti ad andare via sarebbero nell’ordine: Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano e Rrahmani. Praticamente cinque titolari avrebbero la valigia pronta per lasciare definitivamente. Alla base dei risultati negativi di questa stagione, ci sarebbero anche delle incomprensioni tra squadra e ...

Il Mattino: Dallo spogliatoio filtra malcontento. Gira una voce su Di Lorenzo e gli altri senatori. - Malumori e malcontento nello spogliatoio del Napoli. I senatori della squadra bocciano l'ipotesi ritiro voluta da De Laurentiis.napolipiu

Ex Principe di Napoli, il 29 aprile parte il cantiere in via Pignolo - NUOVI LAVORI. Ci vorranno poi due anni di lavori per vedere restaurato l’ex asilo chiuso negli anni ’90, abbandonato all’incuria da oltre 30 anni.ecodibergamo

'Vogliamo più sicurezza': a Cederna una raccolta firme in seguito agli scontri post Monza-Napoli - Nel cuore del quartiere di Cederna di Monza si è levato un grido unanime per una maggiore sicurezza dopo gli scontri che hanno scosso la zona nel post Monza-Napoli.monza-news