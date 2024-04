Il principe Louis compie 6 anni | la nuova dolcissima foto di mamma Kate Middleton

La nuova foto per il compleanno del principe Louis l'ha scattata Kate Middleton In occasione del compleanno del bambino, Kensington Palace ha condiviso una foto inedita, scattata come sempre da mamma Kate Middleton. E no, questa volta non c'è spazio per le polemiche

Il principe Louis festeggerà il suo compleanno a casa ma - più che dei suoi inconici capricci - ora a corte si discute soprattutto sul suo futuro di spare Un compleanno diverso, quest’anno, per il principe Louis. Tanto per cominciare, forse non ci sarà una foto ufficiale scattata, come al solito, da mamma Kate Middleton. Dopo le polemiche dell’immagine photoshoppata diffusa dalla principessa del ...