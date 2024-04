Il presidente polacco sfida Mosca | Pronti a ospitare armi nucleari E il Cremlino minaccia ritorsioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024)in Polonia è una questione di politica interna polacca, non un input che arriva dalla Nato. Informalmente: reagiscono così fonti dell’Alleanza alle dichiarazioni delAndrzej Duda. "Se i nostri alleati decidessero di schieraresul nostro territorio come parte della condivisione nucleare, per rafforzare il fianco orientale della Nato – ha detto ilin una intervista al quotidiano Fakt – siamoa farlo. La Russia sta militarizzando sempre di più l’enclave di Kaliningrad e sta trasferendo le suein Bielorussia. Da tempo abbiamo segnalato la nostra disponibilità agli Stati Uniti e questo tema è ...