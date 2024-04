Il prefetto Spena saluta Avellino - nuovo incarico al Cdm

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio dei ministri, ha deliberato la cessazione dalle funzioni didideldottoressa Paola, con contestuale collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A lei è stato conferito l’di Commissario straordinario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sarà Commissario straordinario per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tempo di lettura: 2 minutiCome annunciato nei giorni scorsi, nella mattinata, di oggi, 25 marzo, il vice presidente, Antonio Pio e il direttore di Confagricoltura Avellino, Antonio Caputo, hanno incontrato il Prefetto di Avellino, Paola Spena , per ...

"Infiltrazioni mafiose". Sciolto il Consiglio comunale di Tropea - Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Tropea per la seconda volta in 8 anni per infiltrazioni della criminalità organizzata ...ilgiornale

Cervinara e Rotondi, i Carabinieri intensificano i controlli - Con l’effettuazione di mirati servizi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Pref ...corriereirpinia

Cervinara e Rotondi (AV) – I Carabinieri intensificano i controlli - Contestualmente i Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno deferito in stato di libertà due coniugi del posto, ritenuti responsabili di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare: senza ...irpinia24