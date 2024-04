Il ponte del Ciolo riapre alle auto tra nuove luci e corsie pedonali

Roma, 22 apr. (askanews) – Ricco programma di eventi e divertimento a Cinecittà World per il ponte del 25 aprile. Il lungo weekend, dal 25 al 28 aprile, si prospetta più esplosivo che mai con le 40 attrazioni dislocate sulle 7 aree a tema cinematografico, i 6 spettacoli live al giorno, tra cui i nuovissimi “Incanto by Nogravity” e “Sognando Hollywood” e il Festival dei Gonfiabili per i più piccoli. Ma non solo. Giovedì 25 aprile irrompono ... (ildenaro)

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 La Regione Siciliana finanzia interamente i lavori di raddoppio del ponte Corleone a Palermo. Con oltre 17 milioni di euro a valere sui fondi Poc 2014-2020 saranno realizzati due nuovi viadotti laterali in modo da portare le corsie da quattro a otto, alleggerendo così il traffico su un’arteria stradale strategica. L’annuncio è arrivato durante un sopralluogo del presidente della Regione Siciliana e dell’assessore ... (dayitalianews)

Quest’anno il 25 aprile, giorno di festa Nazionale, cade di giovedì. Questo permetterà a tantissimi italiani di organizzare un weekend lungo in giro per il Paese per la possibilità di trascorrere ben quattro giorni consecutivi di svago e ritagliarsi momento libero soprattutto lontani dai ritmi della quotidianità. A seconda dei gusti personali, poi, varia la scelta se queste giornate saranno dedicate allo sport o al relax. Una meta opzionabile è ... (lanazione)

Pechino, 22 apr – (Xinhua) – Milano, la rinomata capitale della moda italiana, ospita la fiera del mobile di Nankang durante la Milano Design Week. Cerchiamo di comprendere il punto di vista degli imprenditori cinesi e italiani. Agenzia Xinhua (romadailynews)

Pechino, 22 apr – (Xinhua) – Milano, la rinomata capitale della moda italiana, ospita la fiera del mobile di Nankang durante la Milano Design Week. Cerchiamo di comprendere il punto di vista degli imprenditori cinesi e italiani. Agenzia Xinhua (romadailynews)