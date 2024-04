Il Paradiso delle Signore 8 - spoiler 23 aprile | Puglisi e Portelli pronti a trasferirsi a Parigi

Affrontare il bullismo: una discussione vitale su La Volta Buona L’ultimo episodio di La Volta Buona approfondisce una questione cruciale contemporanea: il bullismo, in particolare le sue manifestazioni in evoluzione nel regno dei social media. La conduttrice Caterina Balivo apre la conversazione invitando Massimo Cagnina , un noto attore che recentemente ha subito attacchi online mirati alla sua apparizione dopo la sua esperienza in Il ... (pettegolezzicelebrita)

Chiara Russo (Us Rai) Questa settimana soltanto quattro appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. La soap non sarà in onda, nel consueto slot delle 16.05 su Rai1, giovedì 25 aprile. Quello che accadrà nelle prossime puntate, potete scoprirlo nelle anticipazioni che seguono. Il Paradiso delle Signore è in visibile in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ogni sabato pomeriggio, dalle 16.05, e ogni domenica in seconda ... (davidemaggio)