Il nuovo corso e la rivolta | Ci diamo tutti malati Non siamo più protetti

(Di martedì 23 aprile 2024) Gli agenti indagati per le presunte torture al Beccaria avevano organizzato una "malattia di massa", come forma di protesta per manifestare "solidarietà a un collega denunciato" dall’autista della nuova comandante della Polizia penitenziaria nel carcere minorile "che lo aveva visto picchiare un detenuto". Cercavano appoggi sindacali, e agli atti c’è anche una telefonata intercettata fra uno degli agenti sospesi dal servizio e il segretario del Sappe, Sindacato Autonomo per la Polizia Penitenziaria, Francesco Pennisi (non indagato). "i colleghi hanno mandato malattia nel pomeriggio però vogliono mandarla a oltranza – riferiva l’agente – perché il collega l’hanno mandato in Procura, quindi è una protesta verso il comandantee il direttore". Spiegava che in passato, quando avvenivano simili episodi "spiacevoli", l’ex comandante Francesco ...

Pistoia, 19 aprile 2024 – Pronto soccorso preso d’assalto nei weekend ma anche nei giorni feriali, anche per una banale gastroenterite o per l’ultima ondata del virus influenzale, fuori stagione. È quello che accade all’ospedale San Jacopo di Pistoia, non diversamente che in altre province. Un problema, quello dei cosiddetti accessi impropri, ovvero dell’uso del Pronto soccorso per bisogni lievi o differibili, che si somma al già grave ... (lanazione)

Tra il mister Bonuccelli e il dg Vetrini non è mai scoccata la scintilla; con mister Roberto Malotti , invece, la scintilla è forse scoccata troppo tardi anche se noi speriamo che tutto sia ancora possibile perché nel calcio "soltanto la matematica può dare una sentenza". Fa aumentare il rimpianto la notizia che in una classifica particolare, vale a dire dalla 23^ giornata alla 31^, da quando il tecnico fiorentino è alla guida del Grifone con ... (sport.quotidiano)

Daniele Maiorino resterà in carcere. I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dall’avvocato Katia Dottore Giachino del foro di Prato, che lo assiste fin dal suo arresto per il brutale omicidio avvenuto alla Ferruccia di Agliana, all’alba di lunedì 8 gennaio. Maiorino , 58 anni, originario di Prato, si trova in carcere dal 18 gennaio scorso, accusato di aver assassinato il cognato Alessio Cini, 56 anni, tecnico ... (lanazione)

Continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei . L’ Osservatorio Vesuviano ha emesso, poco fa, un comunicato per nuovi eventi sismici in corso nell’area dei Campi Flegrei : «A partire dalle 08.45 ora locale è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei . All’orario di emissione del presente comunicato, sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ? 0 e magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3». L’Amministrazione Comunale ... (ildenaro)

Prato , 22 aprile 2024 - Inizia da oggi un nuovo futuro per Gida , la società di gestione di depurazione e riciclo delle acque civili e industriali partecipata dal comune di Prato e Confindustria Toscana Nord. Con il voto in consiglio comunale della cessione delle quote di Gida ad Alia, la storica società pratese si appresta ad entrare sotto il controllo della Multiutility toscana nata dalla fusione fra Alia, Publiservizi, Consiag e Acqua ... (lanazione)

Il nuovo corso e la rivolta: "Ci diamo tutti malati. Non siamo più protetti" - Gli agenti cercavano appoggi sindacali: il vecchio comandante ci salvava. Dagli incendi alla fuga di Natale, i problemi irrisolti di una struttura che scoppia. .ilgiorno

corso Vannucci, restyling rapido. Pietre nuove nella pavimentazione - Corsa contro il tempo a Perugia per sistemare le strade in vista della tappa a cronometro del Giro d'Italia. Lavori in corso per garantire un percorso sicuro ai ciclisti.lanazione

Ex mercato ittico, “pescato” un nuovo accordo per l’utilizzo: sarà la sede di Arpal - Parte della struttura di via Lecce, realizza alla fine degli anni '90 e mai entrata in funzione, destinata ora ad ospitare il nuovo Centro per l’impiego di Gallipoli attualmente trasferito temporaneam ...lecceprima