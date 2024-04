Il notizario - anche Hermannsson costretto ad alzare bandiera bianca Torregrossa verso il recupero Stop per Veloso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) La settimana di lavori dei nerazzurri è iniziata in realtà senza sosta alcuna. Venerdì sera infatti, alle 20.30, si tornerà in campo per l’anticipo della trentacinquesima giornata di campionato. La sfida al Catanzaro impone quindi un giorno in meno di preparazione in calendario rispetto al solito. Rinunciando al giorno di riposo la domenica è stata incentrata principalmente al defaticamento per chi era sceso in campo contro il Bari, mentre ieri a tutti gli effetti lo staff medico ha fatto il punto della situazione, specialmente sugli ultimi infortunati. Per quanto riguarda Hjortur Hermansson e Miguel(foto), è ormai confermata la loro assenza per venerdì sera. L’islandese infatti ha un problema all’adduttore, mentre Miguelal flessore. Si teme uno stiramento di cui andrà valutata l’entità nei prossimi giorni, ma nel frattempo per entrambi ...