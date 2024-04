Il nome sul simbolo elettorale non è uno scandalo se si ha il coraggio di essere leader

AGI - Le tensioni erano state messe in conto al Nazareno. In pochi, tuttavia, immaginavano che sarebbero esplose sul logo elettorale del Partito Democratico, nel giorno in cui la segretaria annuncia la sua candidatura al Centro e nelle Isole. Il caso nasce durante la segreteria riunita prima della direzione. Stando a diverse fonti del partito, i nodi da sciogliere riguardano la collocazione di alcuni esponenti di area Bonaccini, come Lello Topo ... (agi)

AGI - Prima giornata per il deposito dei simboli al Viminale in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Il termine scadrà domani alle 16. La destra sceglie la strada di mettere bene in evidenza i nomi dei leader sui contrassegni: FdI mantiene la fiamma tricolore e il nome di Giorgia Meloni; la Lega conserva lo spadone di Alberto Da Giussano e la dicitura 'Salvini premier'. A sinistra la scelta è per ora opposta: ne' M5s ne' Avs ... (agi)

La decisione di Elly Schlein di non inserire il suo nome nel simbolo del Pd alle Europee “è stata saggia. Adesso ci manca solo che ci perdiamo in discussioni di marketing elettorale con tutti i problemi che abbiamo davanti. Adesso si tratta solo di tirare. Le liste sono fatte bene, sono equilibrate, perché hai dentro esperienze di partito, delle diverse sensibilità presenti nel partito, hai delle conferme e delle novità che segnalano anche una ... (liberoquotidiano)

“E’ stato proposto di inserire il mio nome nel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in questa lista. Una proposta più divisiva che rafforzativa e non ne abbiamo bisogno”. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in una diretta Instagram. L'articolo Europee, l’annuncio di Elly Schlein: “Non ci sarà il mio nome sul simbolo del Pd. Mi ... (ilfattoquotidiano)