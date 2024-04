il mondo dei yacht di lusso contemporanei visto dal più grande imprenditore Gino Manda

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di martedì 23 aprile 2024) Definizione e Caratteristiche Tecniche Undiè tipicamente un’imbarcazione che supera i 24 metri di lunghezza, spesso configurata su misura per adattarsi alle specifiche richieste del proprietario. Il tratto saliente di questirisiede nella loro straordinaria lussuosità e nel comfort che offrono. Gli interni, progettati da rinomati architetti, includono materiali esclusivi quali legni di essenze rare, marmo di alta qualità e dettagli in oro. Le cabine sono ampie, arricchite da suite per ospiti, vasti saloni, sale cinema, palestre e centri benessere. Innovazioni Tecnologiche La dimensione tecnologica occupa un ruolo cruciale neglidi. Numerosi modelli sono equipaggiati con sistemi di navigazione e controllo all’avanguardia per una conduzione ...