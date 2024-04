Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica nuove direttive sui compensi e la gestione dei conflitti d’interesse

(Di martedì 23 aprile 2024) Ile dei(MIT) ha rilasciato due importanti pareri che riguardano questioni sensibili come idei membri del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) e ladeid'interesse all'interno di questo ente. Questesi collocano all'interno di una più ampia iniziativa di rafforzamentoregole elinee guida ministeriali, che mirano a regolare meglio la costituzione e il funzionamento dei CCT. Questo sforzo è parte integrante della più vasta riforma dei contratti pubblici, voluta per garantire maggiore trasparenza e efficienza. L'articolo .

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Le integrazioni al progetto del Ponte sullo Stretto, richieste in sede di conferenza di servizi, saranno fornite entro 30 giorni". Lo annuncia il ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato da ...

"Ci vogliono tante giornate così", ha esordito il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara all'evento "Insieme per educare alla Sicurezza stradale " organizzato dal MIM con ACI e Polizia di Stato presso il Polo della scuola di Guida ...

Sla, arriva l’OK del Ministero della Giustizia sul diritto alla comunicazione non verbale - La comunicazione è indubbiamente una sfida essenziale per chi convive con la Sla, – come sottolinea la presidente nazionale AISLA ...corrierequotidiano

Rigassificatore, Toti: "Il Pd fa le leggi ma non le legge" - "I dem, non avendo nulla evidentemente di serio da proporre, al contrario di Toti, attribuiscono a Toti idee loro” ...telenord