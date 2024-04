Il messaggio di Jacobs che allarma i tifosi

“Siamo ad aprile e non ho ancora gareggiato. Stagione finita”: il polemico post di Marcell Jacobs. Cosa c’è dietro - È un messaggio dalle varie interpretazioni quello pubblicato su X da Marcell Jacobs nella notte italiana, ma in cui si nascondono sicuramente una vena polemica e una ironica. Il corridore azzurro vinc ...ilfattoquotidiano

Polemica Jacobs: “Stagione finita”. Tifosi spiazzati, anche se il coach… - Marcell Jacobs è tornato a farsi sentire. L'atleta azzurro, come gli accade da diversi anni, non ha ancora esordito a fine aprile. È qualcosa che gli capita dal 2019, bisogna infatti tornare al 2018 p ...tuttosport

Atletica, Marcell Jacobs ironizza sui social sulla sua assenza agonistica. Le ipotesi sul ritorno in gara - Prenderla con un po' di ironia. Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno la stella polare per tantissimi atleti e non fa eccezione Marcell Jacobs, il cui ...oasport