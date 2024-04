Il Gladiatore 2 | Joseph Quinn sulle riprese | Una produzione simile ti cambia prospettiva

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 aprile 2024) L'attore, celebre per aver interpretato Eddie in Stranger Things, ha parlato dell'esperienza sul set del sequel, la star di Stranger Things e del prossimo Fantastic Four, ha recentemente raccontato la sua esperienza sul set del2 di Ridley Scott. Il film avrà come protagonista Paul Mescal, figlio della Lucilla di Connie Nielsen e nipote del Commodo di Joaquin Phoenix del film originale.interpreta il nuovo imperatore, che segue le orme di Phoenix (e che è stato visto sfoggiare l'iconico pollice in giù nel teaser visto al CinemaCon). Parlando del film - e della traiettoria intrapresa dalla sua carriera -ha dichiarato che, sebbene tutti sul set percepissero lo spettro del film …