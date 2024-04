Il genio letterario di Lesja Ukrajinka che neanche la censura sovietica ha potuto oscurare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 aprile 2024) Larysa Kosa? nacque il 25 febbraio del 1871 a Zvjahly, in Volinia, una regione dell’Impero russo, da una famiglia appartenente sia all’aristocrazia sia all’intellighenzia ucraina. Il padre, Petro, era un consigliere comunale; la madre Olena, una scrittrice per l’infanzia molto conosciuta con lo pseudonimo di Olena P?ilka (“ape” in ucraino), era sorella di Mychajlo Drahomanov, un noto filosofo che aveva dovuto rifugiarsi all’estero perché le sue idee sull’Ucraina indipendente erano ritenute pericolose dal potere zarista. Nella famiglia di Larysa/si parlavano diverse lingue straniere e si passava l’inverno a leggere libri – Olena insisteva sull’istruzione dei figli in lingua ucraina –, mentre d’estate la casa di campagna dava ospitalità a diversi amici intellettuali. Per le feste i bambini (erano in sei) erano soliti organizzare concorsi di scrittura e spettacoli ...