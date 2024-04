Il gas chiude in calo -3% a 28 euro al Megawattora

(Di martedì 23 aprile 2024) Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a maggio è sceso del 3% a 28,4al

Il venir meno dei timori di un'escalation fra Iran e Israele ha fatto scendere il prezzo del gas. Ad Amsterdam il contratto future Ttf, il riferimento per il gas euro peo, ha concluso la giornata in discesa del 4,71% a 29,31 euro al megawattora, ...

“Il Premio Rosa Camuna a Bossi”, in Lombardia la proposta spiazza la destra e divide il consiglio: onorificenza a rischio - Umberto Bossi spiazza ancora la Lega. Questa volta non per le dure critiche a Matteo Salvini, ma per la proposta, arrivata al Consiglio regionale della Lombardia, di dedicargli il Premio Rosa Camuna, ...ilfattoquotidiano

Milan-Inter, le conseguenze del derby: squalifica per Theo Hernandez e Dumfries, due turni a Calabria – Cos’è successo a fine partita - Il Giudice sportivo di Serie A ha pronunciato il suo verdetto: un turno di squalifica per Theo Hernandez e Dumfries e due per Davide Calabria, espulsi a poca distanza gli uni dagli altri nei minuti fi ...ilfattoquotidiano

Dopo più di cinquant’anni, Monfalcone si libera dal carbone. Ma nel futuro della centrale c’è ancora il gas - La storica centrale termoelettrica a carbone di Monfalcone sarà smantellata. Legambiente critica la riconversione, perché dà spazio al gas.lifegate