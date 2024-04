Il fornaio - la recensione | su Prime Video il pane profuma di vendetta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 aprile 2024) Lade Il, film dove Ron Perlman veste i panni di un anziano- o forse no - che deve proteggere la nipotina, finita nel mirino di crudeli criminali. Pappi è un anzianoche da tempo conduce una vita solitaria, essendosi isolato completamente dal resto del mondo e soprattutto dalla sua famiglia. Non ha più rapporti con il suo unico figlio Peter da anni ed è ignaro di essere diventato nonno della piccola Delfi, una ragazzina - orfana di madre - affetta da mutismo, in seguito a un trauma che l'ha scossa profondamente. Come vi raccontiamo nellade Il, la piccola avrà molto presto modo di conoscere finalmente suo nonno. Peter infatti è entrato in possesso di un ingente quantitativo di droga in seguito a una …