Il Forlì tenta un gol oltre il 90’ Ricorso contro la sconfitta a Carpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024)non è ancora finita. La gara, disputata nello scorso weekend al ‘Cabassi’ e valevole per la 32ª e terzultima giornata del campionato di serie D, è terminata (sul campo) con il successo della capolista, che ha ribaltato (2-1) i galletti e messo una seria ipoteca sulla promozione in serie C, ma ha avuto un clamoroso colpo di scena, sfociato, alle 23.51 di domenica, in un preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara stessa da parte del club di viale Roma. Che poi ieri, entro le 12, ha dato seguito alla sua mossa attraverso la presentazione di un regolare reclamo. Il motivo? Ilcontesta la posizione, asseritamente irregolare, di Tommaso Cecotti (terzino delsubentrato in campo nella ripresa in luogo di Nicolò Verza), che il 28 gennaio aveva saltato per squalifica la partita poi vinta ...