Il film Irish Wish con Lindsay Lohan è un viaggio nell’Irlanda dei sogni

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 23 aprile 2024) Life&People.it Il titolo del, già amatissimo per le sue location spettacolari, è stato tradotto in italiano come Solo un desiderio. Al solito, la traduzione tralascia qualcosa di fondamentale rispetto al titolo originale: l’aggettivo, irlandese. Il nuovotargato Netflix ha come protagonista la sempre spumeggianteLoan che dà vita ad una commedia romantica dall’amica Janeen Damian che l’aveva già diretta nella fortunata pellicola di Natale Falling for Christmas. L’attrice statunitense interpreta Meddie, una ghost writer innamorata del suo datore di lavoro, l’affascinante e ricchissimo Paul Kennedy, autore di successo e rampollo di una antica famiglia irlandese. Quando Paul svela a Maddie che intende sposare la sua migliore amica, Maddie non la ...