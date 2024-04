(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo la Youth League il Milan torna inin campionato:, in casa, alle 13, colpenultimo. I rossoneri sono in zona playoff con un punto di vantaggio sul Sassuolo e una gara da recuperare (contro il Bologna l’1 maggio). L’Inter, invece, sarà protagonista in trasferta con la Fiorentina venerdì alle 18. I nerazzurri di Chivu sono primi: +3 dalla Roma.

Il Diavolo in campo sabato con il Monza - Il Milan torna in campo in campionato dopo la Youth League, affrontando il Monza sabato alle 13 in casa. I rossoneri sono in zona playoff con un punto di vantaggio sul Sassuolo. L'Inter, prima in clas ...ilrestodelcarlino

GP degli scudetti, Inter-Milan 20-19. In città tre titoli negli ultimi quattro anni - Cicli vincenti, soste e fughe in avanti: il testa a testa è come un Gran Premio partito 116 anni fa che può durare a lungo ...gazzetta

Panatta spiega che Alcaraz è più forte di Sinner, ma solo a una condizione: “Altrimenti vince Jannik” - Adriano Panatta risponde al domandone che gli fanno tutti, su chi sia più forte tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: "Mi fermano per strada per chiedermelo" ...fanpage