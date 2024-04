Il dentista spinge troppo | la vite finisce nel cranio del paziente

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 23 aprile 2024) Una spintaforte durante un intervento odontoiatrico e l'esperienza dal, già traumatica di per sé, si trasforma in un vero e proprio incubo. Ramazan Y?lmaz, un uomo di 40 anni di Bursa, in Turchia, è stato costretto a una lunga degenza in ospedale dopo il terribile incidente...