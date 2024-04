Il cuoco se ne va all’ora di cena Ristorante chiude e manda via i clienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Pistoia, 23 aprile 2024 – “Attorno alle 18 mi ha telefonato la responsabile di sala, in lacrime, dicendomi che ilaveva appena deciso di staccare il proprio turno per andare a fare un aperitivo al mare. Sembra assurdo, ma è la verità. Abbiamo dovuto immediatamente cancellare tutte le prenotazioni della serata e pure quelle di ieri (domenica, ndr), perché non potevamo tenere la cucina aperta vista l’emergenza sopraggiunta. Siamo disperati, oltre che arrabbiati. E ovviamente il rapporto con questa persona si è interrotto". Lo sfogo è quello di Federico Incerpi, titolare di Secco Lounge&Restaurant in Piazzetta dello Spirito Santo, costretto ad affrontare una situazione a dir poco grottesca e spiacevole, con l’addio del(il cui nome, che omettiamo, è stato scritto nel foglio appeso all’esterno del locale con cui si annunciava la chiusura ...