Il coraggio e l’emozione di Jazz Passion - due eventi sold out al Monastero dei Celestini

(Di martedì 23 aprile 2024) Bergamo. Ancora una volta il progetto musicale “in Concerto” ideato da Alessandro Bottelli su misura del Convento deie delle Suore Sacramentine ha fatto il pieno di pubblico e di applausi. Domenica 21 aprile, nella splendida cornice della Chiesa di San Nicolò ai, si è tenuto il concerto “”, un lavoro vocale e strumentale creato ex novo dalla compositrice e violinista italospagnola Eloisa Manera. In realtà i concerti sono stati due, uno pomeridiano e uno serale, entrambiout. Al fianco di Manera, in scena come direttrice e solista, un ensemble di collaudata esperienza, capace di sovvertire le aspettative e di trascinare il pubblico in un viaggio non solo musicale, ma sensoriale, grazie alla straordinaria intesa degli interpreti che hanno ...

