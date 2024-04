Il centrodestra vince e si allarga Bardi trionfa - laboratorio Renzi-Calenda

Il campo larghissimo vince facile. Peccato che stavolta stia a destra e non a sinistra. All’eterno centrodestra in Basilicata si sommano infatti i voti di Azione, che qui può contare su una forza locale possente come Marcello Pittella, e Renzi. "Il centro è determinante per vincere", se la ride il capo di Italia viva. Magari il finale sarebbe stato lo stesso, ovvero il bis del governatore uscente Vito Bardi, ma di sicuro la gara sarebbe stata ... (quotidiano)

ROMA – “Vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione in Basilicata, con Vito Bardi riconfermato Presidente della Regione. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno. I miei auguri di buon lavoro a Vito Bardi, alla giunta che si insedierà e ai consiglieri eletti. Avanti con impegno e determinazione”. Così sulla sua ... (lopinionista)

Potenza, 22 apr. (askanews) – Vito Bardi in vantaggio di 13 punti sul diretto avversario quando è stata superata la metà dello scrutinio per le elezioni regionali in Basilicata. Con 394 sezioni su 682 il presidente uscente, e candidato del centrodestra, è al 55,8%%, sopravanzando nettamente il candidato del centrosinistra Piero Marrese, al 42,9%. Per il terzo candidato, Eustachio Follia, l’1,3% dei voti. “Vittoria del centrodestra e di tutta ... (ildenaro)

Elezioni regionali in Basilicata, vince il centrodestra e Vito Bardi viene confermato presidente. Secondo, ma staccato, Piero Marrese, candidato del centrosinistra. Bardi viene quindi confermato presidente, come era emerso anche dai primi instant poll diffusi da Telenorba e realizzati dalla società specializzata Yoodata. I 568mila aventi diritto al voto erano chiamati a scegliere anche i 20 consiglieri regionali. In campo ci sono in totale 13 ... (lanotiziagiornale)

L'affondo giustizialista di Giuseppe Conte su Elly Schlein e il Pd, il derby per la leadership del centrosinistra. Il Tempo ha affrontato tutto questo, con Livio Gigliuto, Presidente Esecutivo dell'Istituto Piepoli. Conte preme su Elly Schlein con la morsa della questione morale. Questo gli porterà qualcosa in termini di consenso? «Dai dati che stiamo raccogliendo in questa fase possiamo dire che non ci guadagna nessuno. Un tempo, ... (iltempo)