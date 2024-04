Il caso delle molestie in Ateneo | Esempio di violenza di genere aggravata dal ruolo di potere

Quando alcuni mesi fa gli organizzatori dei Giochi Olimpici annunciarono la prima cerimonia inaugurale della storia da celebrare per strada, immaginavano che le perplessità avrebbero riguardato l’esposizione a eventuali minacce terroristiche. Far sfilare migliaia di atleti a bordo di barche lungo la Senna per regalare l’esperienza a quasi mezzo milione di spettatori nel centro di Parigi, costituisce un’impresa suggestiva ma anche un’enorme ... (linkiesta)

Modena, 20 aprile 2024 – “La chiamano fuga volontaria, ma lo fanno per giustificare il non fare niente. Mia figlia è Scomparsa 32 anni fa ma non ho mai smesso di combattere. Per questo domani (oggi, ndr) sarò accanto all’amica Roberta che, come me e come tanti altri genitori, vive una sofferenza indicibile: quella legata alla Scomparsa di un figlio". Ci sarà anche Marisa Degli Angeli, responsabile dell’associazione Penelope oggi, alle 15, in ... (ilrestodelcarlino)

Scene di gioia di decine di volontari delle Ong impegnate nel soccorso dei migranti in mare e urla e applausi di cittadini trapanesi hanno accolto la sentenza di non luogo a procedere per il Caso Iuventa. dopo sette anni dall’inizio della vicenda giudiziaria si è chiuso quindi il procedimento penale nei confronti dell’equipaggio delle ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere. Cori e applausi sono stati rivolti ai legali ... (ilfattoquotidiano)

Tempo di lettura: 3 minutiIl documento dei consiglieri comunali del gruppo del Partito Democratico presso il Comune di Avellino dopo la vicenda che ha colpito l’ex sindaco Festa: “Non esultiamo, come ovvio, ma la notizia delle misure cautelari che hanno raggiunto l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e alcuni degli indagati coinvolti nelle inchieste che da diversi mesi interessano numerosissime procedure amministrative messe in campo a ... (anteprima24)

