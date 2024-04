Il boom dell’usato in Italia - chi acquista ‘second hand’ e quanto si guadagna con le vendite

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 - Sostenibile, cool e alla moda: quella dellaè oggi una realtà consolidata nel settore. Tra vintage store, mercatinie piattaforme di compravenditatra privati come Vinted, sempre piùni, soprattutto le ultime generazioni, preferisconore abiti e prodotti di seconda mano, delineando un vero e proprio trend. Tanto che, come rivela l’ultimo report di Bva Doxa per Subito, l’usato è passato da scelta occasionale a trend maggioritario. Non solo, ma chiudendo il 2023 con un volume d’affari di 26 miliardi di euro, il mercato di seconda mano e del pre-loved ha sfiorato l’1,3% del Pil nazionale. Glini cambiano mentalità La second hand, una volta ...

