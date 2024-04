Il Boeing 737 perde una ruota durante il decollo | chiusa per ore la pista dell’aeroporto - decine di voli in ritardo – Video

(Di martedì 23 aprile 2024) Momenti di paura a bordo del737-800 della FlySafair, all’aeroporto di Johannesburg. Il volo, diretto a Città del Capo, è stato interrotto poiché l’aereo, in fase di, ha perso una. “L’equipaggio è stato allertato ed è stata presa la decisione di tornare a Johannesburg”, ha detto il portavoce di FlySafair Kirby Gordon. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un Boeing 737 della Southwest Airlines è stato costretto al rientro poco dopo il decollo a causa della perdita della copertura di uno dei motori. È accaduto a un aereo della compagnia americana – già al centro delle cronache settimana scorsa per un volo che ha rischiato di schiantarsi contro la torre di controllo dello scalo LaGuardia di New York – diretto a Houston. L'aereo è poi atterrato in sicurezza a Denver, ma i passeggeri a bordo hanno ... (liberoquotidiano)

