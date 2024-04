Il bassotto dell’amica le azzanna al viso | strappa via pezzo di guancia e lo mangia davanti a lei

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 aprile 2024) La 45enne britannica Kelly Allen è stata aggredita dal cane della sua amica mentre sorseggiava un drink a casa sua. Da allora non esce più di casa, se non coi suoi figli, e non va più a lavorare. "La mia vita è rovinata, piango tutte le notti" dice. Ilè stato abbattuto.