Il 25 aprile a Castiglion Fiorentino

(Di martedì 23 aprile 2024) Arezzo, 232024 – Si rinnova anche quest’anno la cerimonia per ricordare i drammatici momenti vissuti dagli italiani durante la seconda guerra mondiale. Le celebrazioni per la Festa della Liberazione prenderanno il via alle ore 8.00 con le deposizioni di mazzi di fiori nei vari monumenti che ricordano azioni significative per la storia della libertà di. Il programma prosegue alle ore 10.00 con la Santa Messa in commemorazione dei caduti presso la chiesa di San Francesco e alle ore 11.00 è prevista la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai Caduti dei Giardini Pubblici alla presenza della cittadinanza. Al termine della cerimonia è prevista la visita alla Mostra dei documenti dell’Archivio della Biblioteca allestita nell’atrio del Palazzo Comunale. Questi gli orari e i luoghi dove verranno ...

