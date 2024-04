IFK Goteborg-BK Hacken mercoledì 24 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

(Di martedì 23 aprile 2024) Quinto turno di Allsvenskan che vede in programma uno dei derby di Gothenburg tra la nobile decaduta in difficoltà e il nuovo che avanza: l’IFKaffronta quest’oggi nel mitico stadio Ullevi il BK. Dopo 2 sconfitte nelle prime 2 giornate i blavitt hanno rialzato la testa facendo 4 punti tra Kalmar e Norrkoping, l’ultima delle quali con gli ospiti che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Champions, favola Far Oer: il piccolo club che ha eliminato il Ferencvaros: ... il Bollklubben Hacken , meglio noto come BK Hacken o semplicemente Hacken, una società calcistica svedese con sede presso Hisingen, isola nei dintorni di Goteborg. Milita in Allsvenskan, la massima ...

