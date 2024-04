IA | via libera Cdm - 1 mld di dotazion - nuova governance e nuovi reati

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl Intelligenza Artificiale, con l'Italia che si candida a diventare il primo Paese europeo a legiferare sul tema. Il sottosegretario all'Innovazione Alessio Butti, con il suo Dipartimento per la Trasformazione Digitale, avrà la delega sul coordinamento della strategia nazionale sull'IA, che sarà aggiornata ogni due anni.