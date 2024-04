I viaggi-incubo di polli - bovini e ovini esportati in nave dall’Unione europea | la nuova inchiesta di Animal Equality La Commissione lo vieti

(Di martedì 23 aprile 2024) Dagli allevamenti spagnoli ai porti di Tarragona e Cartagena, nella Murcia, dove glii vivi vengono caricati a bordo di navi vecchie e inadatte per essere trasportati nei macelli del Libano e brutalmente uccisi. Unadi, con immagini inedite diWelfare Foundation, racconta cosa avviene durante questia lunga distanza e mostra pratiche e condizioni incompatibili con il benesseree. Destinazione finale in questo caso è il Libano, ma la maggior parte dei quasi dieci milioni di, suini edestinati a riproduzione, ingrasso e macellazioneè stata trasportata ...

Un Viaggio da sogno che si è trasforma to in un vero e proprio incubo per la coppia che se l’è vista davvero brutta: “L’hanno violentata” Il tutto è accaduto precisamente una settimana fa, venerdì 1 marzo, ma solamente nelle ultime ore è stata resa pubblica questa drammatica notizia. Doveva essere un Viaggio che avrebbero dovuto ricordare per tutta la vita. Purtroppo lo faranno, ma nella peggiore maniera possibile, soprattutto per quello che è ... (cityrumors)

Alcune classi di terzo e quarto superiore dell’istituto tecnico Majorana di Milazzo alloggiavano in un hotel nella Selva di Fasano. Si indaga sulle cause. La scuola: “Stiamo agendo per vie legali” (bari.repubblica)

I migliori libri per capire (finalmente) la filosofia: ... senz'altro il più mistificato, equivocato, vilipeso, il cui pensiero è come un incubo nella storia ... Istruzione, commercio, industria, viaggi, divertimento, sanità, politica, relazioni sociali, in ...

Non volere volare, la recensione: black humor inglese e follia scandinava per un film senza troppe pretese: ... chiaro modello di riferimento, ma Hafsteinn Gunnar Sigurðss si spinge oltre mettendo in scena piccanti incontri in sauna e viaggi in taxi da incubo. Il tutto per strappare qualche risata facendo, al ...