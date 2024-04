I poliziotti del carcere Beccaria hanno preso un minore a cinghiate sui genitali fino a farli sanguinare

"Il manganello dovrebbe essere lontanissimo dalle manifestazioni". Il professor Luciano Canfora , a poche ore dal rinvio a giudizio per diffamazione contro Giorgia Meloni, commenta in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, i fatti di Roma. Circa 300 studenti dei collettivi di sinistra pro-Palestina hanno cercato di fare irruzione nel Rettorato della Sapienza , dopo che il Senato accademico aveva votato contro il boicottaggio ... (liberoquotidiano)

«Quando vedo un poliziotto che manganella con il piacere di farlo, due cose mi vengono in mente: uno, per quel manganello c’è una sorta di rivalsa sociale verso lo studente, quasi invidia. Tu stai studiando, sei un privilegiato, io non sto qui a farmi massacrare con stipendi bassi. La seconda è il fatto che troppo spesso, tanto sovente quei poliziotti, e me lo dicevano loro stessi nelle interviste che ho fatto dal ‘69 al ‘72, hanno assunto ... (panorama)