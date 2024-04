I partigiani palestinesi e il governo Meloni da liberare | le mani della sinistra sul 25 aprile

(Di martedì 23 aprile 2024) Collettivi in campo: usano il 25per portare avanti la causa palestinese e per attaccare l'esecutivo

Le peggiori previsioni sul 25 aprile si stanno realizzando: da un lato è probabile che in molte città italiane le manifestazioni si tradurranno in una orgia di antisemitismo grazie alla convergenza fra le organizzazioni palestinesi , i centri sociali, gli anarchici e i gruppi studenteschi estremisti; dall'altro lato è già in atto e dichiarata la discesa in campo di un autentico squadrismo di stampo palestinese per impedire alla comunità ebraica ... (liberoquotidiano)

L’Anpi Milano alza gli scudi sul 25 Aprile: «Al governo c’è chi non lo vuole». Al corteo attese settantamila persone - Appello a una manifestazione senza tensioni. Il monologo di Scurati, censurato in Rai, sarà letto dal palco in Duomo. La Comunità ebraica ci sarà ma senza il gonfalone ...milano.corriere

25 Aprile a Roma, il vice presidente dell'Anpi Ricci: «Al corteo senza emblemi. Un cruccio l'assenza della Comunità ebraica» - «Noi sempre contro gli antagonismi, anche quest’anno la nostra posizione generale non cambierà». Sulla Brigata ebraica:«Siamo su posizioni differenti, noi profondamente pacifisti anche se abbiamo comb ...roma.corriere

25 Aprile, Di Segni: "Non è il giorno della liberazione dei palestinesi" - "I concetti di Liberazione e libertà oggi non sono scontati. Chiediamo che non vengano nemmeno abusati o dissociati per portarli in altri contesti, contro gli ebrei o contro Israele".primapaginanews