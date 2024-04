I migliori film in streaming di Josh O' Connor - protagonista di Challengers

L'artista irlandese torna al cinema nella commedia insieme a Olivia Colman. Ecco i film in streaming che l'hanno imposta come una delle attrici emergenti di questi anni. (comingsoon)

In attesa di vedere Io e te dobbiamo parlare, il film che lo vedrà protagonista insieme al ''rivale'' di box office Alessandro Siani, andiamo a riscoprire i migliori film da vedere di Leonardo Pieraccioni . "Io e te dobbiamo parlare": quando, solitamente, qualcuno si avvicina a te con una frase di questo tipo, cominci a preoccuparti. Di solito queste parole non sono foriere di buone notizie. Ma, a volte, questa frase può voler dire anche ... (movieplayer)

In attesa di vedere (e amare) Parthenope, andiamo a riscoprire la film ografia di Paolo Sorrentino attraverso i titoli da non perdere. La facoltà di Economia e Commercio, di certo, non faceva per lui. Sarebbe stato uno spreco. Del resto, immaginate il cinema, oggi, senza Paolo Sorrentino . Inconcepibile. Allora, per ovviare ad una mancanza terribile e incolmabile, il cinema. La dimensione effimera di mondi che non esistono, di personaggi che ... (movieplayer)

In attesa di vedere Horizon: An American Saga, ripercorriamo la carriera di Kevin Costner attraverso i suoi film da non perdere. La notizia che il nuovo film di Kevin Costner , Horizon: An American Saga, che lo vede ancora nelle vesti di attore e regista, sarà presentato fuori concorso al Festival di Cannes**, è stata accolta con grande gioia da pubblico. Segno che, nonostante una carriera fatta di alti e bassi, l'attore americano è ancora molto, ... (movieplayer)

460 anni di William Shakespeare , del bardo, del poeta e drammaturgo che assieme ad Omero, ha creato le basi per la nostra narrativa, per tutto quell'insieme di trame, personaggi, eventi e temi che ogni autore, regista, scrittore o sceneggiatore ha usato come base per donarci secoli di letteratura... (today)

Michael Moore in 5 film fondamentali - Compie 70 anni il documentarista più arrabbiato d’America. Da ‘Roger & Me’ a ‘Where to Invade Next’, passando ovviamente per ‘Bowling a Columbine’ e la Palma d’oro ‘Fahrenheit 9/11’: il suo best of ...rollingstone

Guida TV Sky e NOW 21 - 27 Aprile: Barbie, Terra - Pianeta in Evoluzione, Ask the Sand - GUIDA TV SKY / NOW | 21 - 27 APRILE 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma n ...digital-news