Hurac?ne il nuovo album dei The Mayan Factor

(Di martedì 23 aprile 2024) Dal 24 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Hurac?ne” (Overdub Recordings), ildei The. “Hurac?ne” è unche unisce l’intero viaggio musicale della band, racchiudendo anche elementi dei lavori precedenti. Illavoro discografico include sia brani già pubblicati sia altri mai rilasciati ufficialmente. Ogni traccia è stata selezionata per inaugurare uncapitolo per i The. Il racconto è ricco di emozioni contrastanti, che spaziano da sensazioni di sconforto e oscurità a momenti di luce, amore e rinnovamento. La narrazione personale della band si intreccia con la percezione dell’ascoltatore, trasportandolo in un viaggio sonoro ...

THE MAYAN FACTOR escono dal 24 aprile disponibile in digitale e in formato fisico “HURAC?NE” con il nuovo disco , ricco di emozioni contrastanti, che spaziano da sensazioni di sconforto e oscurità a momenti di luce, amore e rinnovamento. Andiamo a saperne di più. “HURAC?NE” è il nuovo disco dei The MAYAN FACTOR Dal 24 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “HURAC?NE” (Overdub ... (spettacolo.periodicodaily)

nuovo motore 2.0 turbo per Jeep Commander my 2025 - Con le novità estetiche e tecniche 2025, Jeep ha ampliato l'offerta motori del modello Commander con l'introduzione di un quattro cilindri turbo benzina Hurricane di 2,0 litri da 272 Cv e 400 Nm di co ...ansa

La WWE ha dato troppo peso a The Rock Una riflessione stronca eventuali scontenti - In un'intervista rilasciata al podcast 'Behind The Turnbuckle', Shane Helms (che come Hurricane fu uno dei "nemici" del The Rock versione heel risalente al 2003) ha discusso se qualche Superstar della ...worldwrestling

Opel Corsa 1.2 Design & Tech del 2023 usata a Fornovo di Taro - Annuncio vendita Opel Corsa 1.2 Design & Tech usata del 2023 a Fornovo di Taro, Parma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto