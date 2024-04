Hosseini abbraccia una donna per difenderla | multa e squalifica per il portiere

Portiere abbracciato da una tifosa: il caso di Hossein Hosseini finisce in tribunale, l'estremo difensore denunciato - Portiere abbracciato da una tifosa: il caso di Hossein Hosseini finisce in tribunale, l'estremo difensore denunciato ...calcioweb.eu

La Nobel Mohammaddi: 'Sollevatevi contro la guerra totale alle donne' - La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, detenuta a Teheran dal 2021, ha esortato gli iraniani a sollevarsi contro "la guerra totale contro le donne" nel suo Paese, dopo che le autorità ...ansa

Iran, portiere abbracciato in campo da una tifosa: convocato in tribunale, sospeso per una giornata e multato VIDEO - Il portiere della popolare squadra di Teheran "Esteghlal Fc", Hossein Hosseini, è stato convocato in tribunale dopo essere stato denunciato per comportamento ...gazzettadelsud