Highlights Real Madrid-Baskonia 90-74 | Eurolega 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) Ilvince contro ilper 90-74. Per entrambe le formazioni si tratta della prima partita valida per i playoff di, con i madrileni che si impongono ancora una volta nella ressegna europea e riescono a vincere su distanza contro gli avversari. In questo, ecco riassunti i migliori momenti dell’incontro tra le due squadre SportFace.