Hezbollah - ' lanciati decine di razzi sulla Galilea'

(Di martedì 23 aprile 2024) Il gruppolibanese, sostenuto dall'Iran, ha annunciato di aver lanciato oggidinel nord di Israele in risposta all'uccisione di due civili in un attacco imputato a Israele nel sud del Libano. I combattenti dihanno lanciato "diKatiuscia" sul nord di Israele "per rispondere agli attacchi del nemico israeliano condotti contro abitazioni dei civili, ed in particolar modo per l'orribile massacro di Hanin e per l'uccisione ed il ferimento di civili", ha precisato il gruppo in un comunicato.

Tel Aviv, 23 apr. (Adnkronos) - L'aeronautica israeliana reagisce in Libano in seguito ai droni lanciati da Hezbollah . Dopo il lancio verso le regioni settentrionali di Israele , l'Iaf ha avviato una serie di attacchi contro le località di Hezbollah ...

Gaza, si dimette capo intelligence Israele: «Non all'altezza, dolore per quel 7 ottobre nero». Auto contro pedoni a Gerusalemme: tre feriti - «Porto con me quella giornata nera da sempre, giorno dopo giorno, notte dopo notte. notte. Porterò per sempre con me il terribile dolore della guerra». E' uno dei passaggi della lettera di dimissioni ...ilmessaggero