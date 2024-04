Hezbollah | Decine di razzi lanciati dal Libano al nord di Israele Black out nella comunità di Margaliot – I video

Sono stati circa 40 i razzi lanciati dal Libano verso il nord di Israele dove sono risuonate nelle ultime ore più volte le sirene di allarme. Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che «alcuni sono stati intercettati mentre il resto è caduto in aree aperte. Non sono segnalate ... (gazzettadelsud)

Mentre in Israele rimane l’allerta massima per le minacce di rappresaglia mosse dall’Iran, dopo il bombardamento di Tel Aviv sul consolato della Repubblica islamica a Damasco, dal Libano Hezbollah ha lanciato tra i 40 e i 50 missili verso il nord di Israele, in gran parte intercettati dal sistema ... (ilfattoquotidiano)