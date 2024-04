Hezbollah attaccano nel nord di Israele

(Di martedì 23 aprile 2024) 18.35 Glirivendicano di avere preso di mira due postazioni militari neldi, al confine col Libano. In un comunicato l'organizzazione sciita libanese parla esplicitamente di "rappresaglia" per l'uccisione di un suo miliziano in un raid israeliano. Le Forze armate israeliane riferiscono di due "obiettivi aerei sospetti" intercettati dalle difese aeree sul mare, al largo della costa di Acco (San Giovanni d'Acri). Si tratta dell'attacco dipiù in profondità nel territorio didal 7 ottobre.

Uccisi due responsabili di Hezbollah nel sud del Libano - L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che in attacchi aerei durante la notte e questa mattina nel sud del Libano sono stati uccisi due importanti membri dei gruppi militari di Hezbollah ritenuti ...ansa

Hezbollah, attacco a basi militari Israele per rappresaglia - Hezbollah afferma di aver preso di mira due postazioni militari nel nord di Israele, al confine con il Libano meridionale, "come rappresaglia" per la morte di un suo miliziano ucciso in mattinata. (AN ...ansa

Guerra a Gaza, Hezbollah rivendica attacco in una base militare nel nord di Israele. Centinaia di manifestanti protestano contro Netanyahu - Nuovi attacchi delle forze israeliane sulla Striscia di Gaza. Tra i punti colpiti dall'artiglieria i Al Maghazi, Burej e Nuiserat ...tag24