Harley Zuriatti di Affari Tuoi - il commovente post su Ig | Senza utero but still fabolous

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024), concorrente originaria del Friuli Venezia Giulia, ha catturato l’attenzione e il cuore dei telespettatori di ““, il popolare programma condotto da Amadeus su Rai1. La sua partecipazione al gioco è stata particolarmente toccante, non solo per il suo carisma e la sua vivacità, ma soprattutto per la sua battaglia personale contro un tumore all’, malattia che non ha scalfito il suo spirito indomito. Recentemente,ha compiuto 40 anni e ha celebrato il traguardo con una festa di compleanno, condividendo momenti felici sui social media insieme al suo compagno Andrea. Nonostante le sfidee dalla malattia, il suosu Instagram trasmetteva un messaggio di inarrestabile positività: “...