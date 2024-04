Hades II | Aperte le Iscrizioni per il Test Tecnico Prima del Lancio in Accesso Anticipato

(Di martedì 23 aprile 2024) Supergiant Games ha annunciato il suo primo progetto sequel nel tardo 2022, presentandoII come il suo prossimo gioco attualmente in sviluppo. I piani dioriginali del 2023 sono stati posticipati poiché lo studio desiderava più contenuti per il suo debutto in… ?

L'oscuro fascino di Tanathos risplende in un cosplay femminile di Hades - La personificazione della morte nella rivisitazione della mitologia greca proposta in Hades è stata omaggiata in un bel cosplay.anime.everyeye

Hades 2: Aperte le iscrizioni per l’accesso al test tecnico gratuito - Nonostante sia ancora in fase di sviluppo, Supergiant Games ha deciso di avviare un test tecnico di Hades 2 per garantire un accesso anticipato più pulito.drcommodore

Le iscrizioni al test tecnico di Hades II sono ora Aperte prima del lancio dell’accesso anticipato - Supergiant Games ha annunciato il suo primo progetto sequel in assoluto alla fine del 2022, svelando Hades II come prossimo gioco in fase di sviluppo. I piani di lancio originali per il 2023 sono sta ...cybeout