Guerra in Ucraina | droni su Odessa - feriti anche due bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Nellafra Russia econtinuano gli scontri. Le difese aeree hanno distrutto stanotte quattro razzi Vilkha lanciati dalle forze ucraine sulla regione russa di Belgorod. A riferirlo è il ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa Tass. This handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on April 21, 2024 shows firefighters putting out a fire after a strike in Kherson, amid the Russian invasion on Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Emergency Service " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS La situazione si fa sempre più tesa. "Se i nostri alleati decidessero di schierare armi nucleari sul nostro territorio come parte della condivisione nucleare, per ...