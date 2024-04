Grosseto - polemica sul 25 aprile | l’Anpi | Il sindaco non venga Vivarelli Colonna | Cedo alla violenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024), 232024 –anche quest'anno atra Anpi e, dopo quelle degli anni precedenti, sulla presenza di Antonfrancescoalle celebrazioni del 25. L'Anpi locale ha emesso una nota sostenendo che «coloro, come il, che cercano di riscrivere la storia, equiparando le vittime ai carnefici, con l'intitolazione di una via al fascista Almirante, non debbano partecipare» alle manifestazioni perché «come dice il presidente Pagliarulo le istituzioni hanno il dovere di onorare e preservare la memoria e il sacrificio degli antifascisti, dei partigiani e di tutte le vittime del nazismo» «Dedicare una via a un fucilatore di partigiani ...