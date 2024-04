Grande festa in due città Oltrepò promosso in D | Ci abbiamo creduto

(Di martedì 23 aprile 2024) Fine settimana diper il mondo calcistico pavese che ha visto due importanti club del territorio promossi nelle categorie superiori. L’con il pareggio a reti bianche ottenuto sabato nell’anticipo giocato contro i cugini del Casteggio ha vinto il campionato di Eccellenza girone A dopo uno straordinario girone di ritorno dove la squadra è stata capace di conquistare 34 punti, frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta arrivando a un totale di 67 punti a due giornate dal termine. Artefice principale di questo successo il giovane tecnico Paolo Barbieri che subentrato a ottobre all’esonerato Mastrolonardo ha trasformato la squadra facendo rendere tutti al massimo praticando anche un calcio di ottimo livello. Una vittoria cercata, programmata da una dirigenza competente che in queste due stagioni ha fatto benissimo ...

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Tornare a Milano, tornare alla capitale della Resistenza è oggi una scelta assolutamente giusta e necessaria. Per questo motivo aderisco all'appello del quotidiano 'Il Manifesto' per una grande manifestazione a Milano il 25 aprile ". Lo scrive sui social l'ex ministro e deputato del Pd Andrea Orlando . "Mentre si rischia un'involuzione della nostra democrazia, una ulteriore marginalizzazione del lavoro, mentre ... (liberoquotidiano)

Napoli – Winx Club compie 20 anni . Il magico mondo del classico made in Italy, nato dal genio creativo di Iginio Straffi, verrà celebrato a Comicon Napoli dal 25 al 28 aprile 2024 con un fitto programma di eventi esclusivi e uno stand interamente dedicato nel Padiglione Fumetto. Un’occasione unica per fan, visitatori e curiosi di immergersi nell’universo delle sei eroine. E proprio Iginio Straffi sarà ospite speciale del Festival Internazionale ... (lopinionista)

Nella Capitale si celebra lo speciale compleanno della Federazione mondiale degli sport rotellistici Roma - Lo scenario è quello delle grandi occasioni, come solo Roma sa regalare: Colle Oppio, con il Colosseo a fare da quinta suggestiva della mani festa zione, nello Skate park cittadino, diventato ora (ilgiornaleditalia)

Grande festa in due città. Oltrepò promosso in D: "Ci abbiamo creduto" - Cavalcata trionfale della squadra di Broni. I complimenti del sindaco. Salto di categoria anche per il Vigevano di mister Castellazzi.ilgiorno

Dalla Grande Ghiacciaia ai fossili. I giorni di festa con l’Ecomuseo - Il 25 aprile e il 1° maggio, l'Ecomuseo della Montagna Pistoiese offre aperture straordinarie dei musei e itinerari all'aperto. Dai la Ghiacciaia della Madonnina alla Via della Castagna e del Carbone, ...lanazione

Nozze di diamante. festa in Grande stile per Luciano e Grazia - Luciano e Grazia Pieri festeggiano 60 anni di matrimonio al Ristorante Il Pozzo con famiglia e consuoceri. Regalo speciale e auguri dalla redazione.lanazione