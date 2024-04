Goldengas quarta e ora c’è il Loreto Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024) Laha fatto il suo dovere, ma non è bastato per migliorare la posizione. I biancorossi si presentavano al quarto posto all’ultima giornata della seconda fase, in trasferta a Valmontone, parquet di casa del Palestrina: posizione che non poteva essere peggiorata, ma poteva migliorare con una vittoria e risultati favorevoli dagli altri campi. La vittoria è arrivata nonostante la prestazione mostruosa nel Palestrina di Rossi, che ha segnato oltre la metà dei punti dei suoi (45 su 89,a 94), i risultati favorevoli dagli altri campi no. Si è verificata infatti l’unica condizione per la quale Senigallia sarebbe rimastapure vincendo, cioè la vittoria di Matelica a Roma e quella del Bramantea Fiumicino, e dunque laha dovuto accontentarsi della ...