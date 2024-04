Gli scritti che uniscono storia e favola Un percorso immersivo tra realtà e fantasia

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile Zagabria ospiterà i Campionati Europei 2024 di Judo, primo grande evento della stagione con in palio le medaglie. La rassegna continentale, oltre a 15 titoli (14 individuali e 1 a squadre), assegnerà anche punti molto pesanti in ottica ranking di qualificazione olimpica verso Parigi, per cui l’Italia ha deciso di sfruttare il contingente massimo a disposizione selezionando 18 atleti. Oltre a Manuel Lombardo, ... (oasport)

Manca poco alle elezioni europee e gli iscritti del Movimento 5 stelle sono chiamati a esprimersi sui candidati che andranno a comporre le liste per il Parlamento europeo. La votazione si svolge in due turni. oggi, dalle 10.00 alle 22.00, si tiene la prima consultazione. Il 22 aprile sarà la volta del secondo turno.Continua a leggere (fanpage)

Nel 2024 la Cassa dottori Commercialisti ha stanziato due milioni di euro per supportare la formazione dei propri iscritti in un settore in continua evoluzione. Lo riferisce una nota della Cassa. Le sfide legate alla transizione digitale ed ecologica richiedono un elevato grado di competenze, come sottolineato anche nell’VIII rapporto sulle libere professioni, elaborato da Confprofessioni, dove si evidenzia l’importanza dell’accrescimento delle ... (ildenaro)

Bergamo. Il dato fa impressione: 984,03 chilogrammi di Hashish sono stati sequestrati nei primi tre mesi del 2024 in provincia di Bergamo. Il dato più alto in assoluto in Italia. Più di Milano (860,48 kg) e Roma (579,95), secondo i dati trimestrali pubblicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi Antridroga del Ministero dell’Interno. Un numero enorme, ma tutto sommato facile da interpretare. Con ogni ... (bergamonews)

Avanti Iniziato il conto alla rovescia verso la consultazione del Movimento 5 Stelle per la definizione delle liste in vista delle Elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Tutti gli iscritti possono proporre le proprie autocandidature sulle quali saranno chiamati ad esprimersi mediante voto online tutti gli associati da almeno sei mesi con iscrizione in corso di validità. Elezioni europee, iscritti M5S al voto il 18 e il 22 aprile La consultazione ... (lanotiziagiornale)