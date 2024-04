Giuntoli - Lazio-Juve | Futuro Allegri? Ne parleremo…

E’ arrivato il momento dei bilanci dopo la prima parte della stagione tra campionato di Serie A e Champions League e il presidente Aurelio De Laurentiis si è presentato ai microfoni dei giornalisti per fare il punto della situazione in casa Napoli . ...

L' esulta nza di Manna e Giuntoli dopo il gol di Chiesa alla Lazio nella semifinale di Coppa Italia non è passa ta inosservata: il gesto è stato interpretato in vari modi dopo le voci che vorrebbero il dirigente bianconero pronto a sposare il nuovo ...

Lazio-Juve, Provedel a bordo campo: il gesto verso i compagni - Pochi minuti e poi Orsato fischierà l'inizio di Lazio-Juve, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gara delicata per i biancocelesti che, per andare fino in fondo e ...lalaziosiamonoi

Lazio-Juventus: le parole di Giuntoli e Lotito su Allegri e Luis Alberto | OneFootball - Oggi si scoprirà la prima finalista della Coppa Italia 2023/2024. All'Olimpico va in scena Lazio-Juventus: i biancoc ...onefootball

MCKENNIE a Mediaset: "Vogliamo chiudere la stagione vincendo un trofeo" - Weston Mckennie è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del match con la Lazio. Le parole del centrocampista bianconero: Quantop è stato importante vincere la ...tuttojuve