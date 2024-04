Giro di Romandia 2024 oggi | orari e starlist prologo - altimetri - favoriti Prima giornata leggera in Svizzera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo del Giro di Romandia 2024, breve corsa a tappe che si svolge in Svizzera, in questa settimana che porta sempre più vicini alla stagione dei “Grandi Giri”. Si parte con una brevissima prova contro il tempo in quel di Payerne, comune del Canton Vaud con toponimo francese; in tedesco Peterlingen che significa “desueto”. Lunghezza 2,280 ... (oasport)

Il percorso e le altimetrie del Giro di Romandia 2024, in programma da martedì 23 a domenica 28 aprile e come sempre destinato a rappresentare un importante banco di prova in vista dell’imminente Giro d’Italia. La corsa svizzera vedrà al via diversi corridori di primo piano, con lo sguardo degli appassionati italiani che sicuramente si soffermerà sulle prestazioni di Damiano Caruso e Giulio Ciccone. Un prologo molto breve darà il via alle ... (sportface)

È l’ultima corsa a tappe prima del Giro d’Italia, un test che però ormai è diventato, vista la presenza in calendario proprio a ridosso della Corsa Rosa, davvero per pochi. Al via però non mancheranno le stelle per il Giro di Romandia che scatterà domani. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio con le tappe, i favoriti e le ambizioni degli italiani. TAPPE Giro DI Romandia 2024 Un prologo iniziale, brevissimo, e cinque tappe tra le quali una ... (oasport)

percorso completo e assai interessante per la 77esima edizione del Giro di Romandia. La corsa elvetica partirà domani, martedì 23 aprile, per concludersi sabato 28 dopo due cronometro, due arrivi in salita e due tappe mosse che potrebbero strizzare l’occhio ai velocisti resistenti, oppure a coloro che vengono dalle classiche del Nord e hanno ancora qualche cartuccia da sparare. PROLOGO, PAYERNE-PAYERNE Un prologo di appena due chilometri e ... (oasport)

La stagione dei Grandi Giri sta entrando nel vivo. Come grosso anticipo del Giro d’Italia ci sarà il Giro di Romandia, corsa a tappe svizzera arrivata ormai all’edizione numero 77 della propria storia e che vanta vincitori di grido. Anche quest’anno la startlist promette bene. In casa UAE Team Emirates c’è Adam Yates, vincitore lo scorso anno, ma bisognerà capire se potrà fare gara a sé o dovrà spalleggiare Juan Ayuso, che deve testarsi per il ... (oasport)